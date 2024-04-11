ua en ru
Чт, 11 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон допустил, что Европе придется увеличить помощь Украине из-за США

Украина, Четверг 11 апреля 2024 21:39
UA EN RU
Макрон допустил, что Европе придется увеличить помощь Украине из-за США Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Макрон призвал Европу найти новые финансовые решения для Украины, в связи с тем, что США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

"Теперь, столкнувшись с этим, европейцы должны быть готовыми. В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее, но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения", - подчеркнул президент Франции.

Он сообщил, что сейчас они вместе с Германией работают над поиском новых способов финансирования Украины.

"Мы работаем над этим бок о бок с Германией, и у нас была возможность обеспечить первое финансирование, европейский платежный механизм, бюджетную помощь, а значит, знаменитые 50 миллиардов, о которых мы решили в феврале для Украины, но, возможно, нам придется решить сделать больше, если американской помощи не будет", - подчеркнул он.

Макрон подчеркнул, что Европа не может отказаться от Украины, потому что она находится "за 1500 километров отсюда". Он подчеркнул, что помощь Украине - это безопасность Европы.

Напомним, что на днях Британия и Франция договорились увеличить поставки военной помощи Украине и обсудили приоритеты ВСУ на ближайшие месяцы.

Последствия задержки американской помощи для Украины

В конце февраля украинский президент Владимир Зеленский говорил, что без помощи Соединенных Штатов Украина потеряет много людей на фронте. К тому же Вооруженные силы не смогут добиться новых успехов на поле боя и будут вынуждены отходить назад.

Недавно он снова повторил, что Украине придется отступать шаг за шагом, если Соединенные Штаты Америки не возобновят военную помощь.

На последнем заседании "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Украина проиграла в войне с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Соединенные Штаты Америки Война России против Украины Оккупанты
NEWS
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
Атака на генерацию. В чем отличия ТЭС от ТЭЦ и почему Россия хочет их уничтожить
DAILY
Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Военный Юрий Василенко: Сейчас не время размышлять – идти на войну или нет