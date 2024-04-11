Макрон допустил, что Европе придется увеличить помощь Украине из-за США

Макрон призвал Европу найти новые финансовые решения для Украины, в связи с тем, что США до сих пор задерживают обещанный пакет помощи.

"Теперь, столкнувшись с этим, европейцы должны быть готовыми. В этом суть того, о чем я говорил в феврале прошлого года: мы, европейцы, должны делать больше и быстрее, но если американского финансирования нет, то мы, европейцы, должны мобилизоваться и, как европейцы, найти новые финансовые решения", - подчеркнул президент Франции.

Он сообщил, что сейчас они вместе с Германией работают над поиском новых способов финансирования Украины.

"Мы работаем над этим бок о бок с Германией, и у нас была возможность обеспечить первое финансирование, европейский платежный механизм, бюджетную помощь, а значит, знаменитые 50 миллиардов, о которых мы решили в феврале для Украины, но, возможно, нам придется решить сделать больше, если американской помощи не будет", - подчеркнул он.

Макрон подчеркнул, что Европа не может отказаться от Украины, потому что она находится "за 1500 километров отсюда". Он подчеркнул, что помощь Украине - это безопасность Европы.