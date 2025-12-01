ua en ru
Макрон про допомогу Україні за рахунок активів РФ: мета - фіналізувати рішення до Різдва

Париж, Понеділок 01 грудня 2025 19:18
Макрон про допомогу Україні за рахунок активів РФ: мета - фіналізувати рішення до Різдва
Автор: Іван Носальський

Країни Євросоюзу планують завершити роботу над рішенням про допомогу Україні за рахунок заморожених активів Росії вже до Різдва.

Як передає РБК-Україна, про це президент Франції Еммануель Макрон заявив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на всі законні питання, що виникають... Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва. Єврокомісія, до речі, оголосить відповідні рішення найближчими днями", - зазначив французький лідер.

Він наголосив, що зараз необхідно "забезпечити надійний захист" у контексті заморожених активів РФ. Будь-які зміни мають ухвалюватися з урахуванням збереження контролю над активами та дотримання міжнародних норм. Також потрібно надати Україні передбачуваність і довгострокове фінансування її оборонних зусиль, підтримку її армії на тривалу перспективу.

"Репараційний кредит"

Україна у 2025-2026 роках розраховує на зовнішнє фінансування до 45 млрд доларів для покриття дефіциту бюджету та військових витрат.

Європейський союз уже передав 35 млрд євро відсотків від заморожених російських активів, а наступний крок - надання так званого "репараційного кредиту" близько 140 млрд євро під заставу цих коштів.

Основна частина кредиту буде спрямована на оборонні потреби, включно із закупівлею озброєння, і на підтримку держбюджету, водночас половина видатків у 2026 році має покриватися внутрішніми надходженнями.

Ухвалення рішення про виділення "репараційного кредиту" поки що відтерміновують: засідання Євроради з цього питання перенесено на 18 грудня, а до кінця року його затвердження поки що під питанням. Головні перешкоди пов'язані з позицією Бельгії, де зберігаються російські активи, і страхом окремих країн узяти на себе всю відповідальність у разі претензій з боку Росії.

Детальніше про "репараційний кредит" - у матеріалі РБК-Україна.

