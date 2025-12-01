ua en ru
Макрон о помощи Украине за счет активов РФ: цель - финализировать решение до Рождества

Париж, Понедельник 01 декабря 2025 19:18
Макрон о помощи Украине за счет активов РФ: цель - финализировать решение до Рождества Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Евросоюза планируют завершить работу над решением о помощи Украине за счет замороженных активов России уже до Рождества.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается замороженных российских активов, я с самого начала говорил, что мы найдем такой технический вариант, который позволит ответить на все возникающие законные вопросы… Цель состоит в том, чтобы финализировать это к следующему Европейскому совету, то есть до Рождества. Еврокомиссия, кстати, объявит соответствующие решения в ближайшие дни", - отметил французский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо "обеспечить надежную защиту" в контексте замороженных активов РФ. Любые изменения должны приниматься с учетом сохранения контроля над активами и соблюдения международных норм. Также нужно предоставить Украине предсказуемость и долгосрочное финансирование ее оборонных усилий, поддержку ее армии на длительную перспективу.

"Репарационный кредит"

Украина в 2025-2026 годах рассчитывает на внешнее финансирование до 45 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета и военных расходов.

Европейский союз уже передал 35 млрд евро процентов от замороженных российских активов, а следующий шаг - предоставление так называемого "репарационного кредита" около 140 млрд евро под залог этих средств.

Основная часть кредита будет направлена на оборонные нужды, включая закупку вооружения, и на поддержку госбюджета, при этом половина расходов в 2026 году должна покрываться внутренними поступлениями.

Принятие решения о выделении "репарационного кредита" пока откладывается: заседание Евросовета по этому вопросу перенесено на 18 декабря, а до конца года его утверждение пока под вопросом. Главные препятствия связаны с позицией Бельгии, где хранятся российские активы, и страхом отдельных стран взять на себя всю ответственность в случае претензий со стороны России.

Детальнее о "репарационном кредите" - в материале РБК-Украина.

