Макрон о помощи Украине за счет активов РФ: цель - финализировать решение до Рождества

Страны Евросоюза планируют завершить работу над решением о помощи Украине за счет замороженных активов России уже до Рождества.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается замороженных российских активов, я с самого начала говорил, что мы найдем такой технический вариант, который позволит ответить на все возникающие законные вопросы… Цель состоит в том, чтобы финализировать это к следующему Европейскому совету, то есть до Рождества. Еврокомиссия, кстати, объявит соответствующие решения в ближайшие дни", - отметил французский лидер. Он подчеркнул, что сейчас необходимо "обеспечить надежную защиту" в контексте замороженных активов РФ. Любые изменения должны приниматься с учетом сохранения контроля над активами и соблюдения международных норм. Также нужно предоставить Украине предсказуемость и долгосрочное финансирование ее оборонных усилий, поддержку ее армии на длительную перспективу.