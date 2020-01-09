Макогон рассказал о влиянии контракта с "Газпромом" на ВВП Украины

Влияние контракта на транзит с "Газпромом" оценивают в 2% ВВП Украины. Об этом заявил генеральный директор ТОВ "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, влияние на ВВП будет порядка 2% в год по сравнению с нулевым транзитом. И порядка 12 миллиардов долларов это будет влияние на сальдо текущего счета в сравнении с нулевым транзитом.

"То есть 7 миллиардов долларов составит доход от транзита, 2,9 миллиардов - это уже деньги уплаченные "Газпромом" по арбитражу, а еще порядка 2,9 млрд долларов составит снижение потенциальных затрат на подорожание импортного газа", - заявил Макогон.

Он добавил, в случае неподписания контакта на транзит с компанией "Газпром" и запуска "Северного потока - 2" Украина платила бы больше за импортный газ.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2020 года цены на газ на европейских энергетических рынках могут значительно снизиться.

В то же время, по словам вице-премьера Дмитрия Кулебы, Украина не готова к возвращению к прямым поставкам газа из Российской Федерации.