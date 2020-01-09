Макогон розповів про вплив контракту з "Газпромом" на ВВП України

Вплив контракту на транзит з "Газпромом" оцінюють у 2% ВВП України. Про це заявив генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, вплив на ВВП буде близько 2% у рік у порівнянні з нульовим транзитом. І близько 12 мільярдів доларів це буде вплив на сальдо поточного рахунку в порівнянні з нульовим транзитом.

"Тобто 7 мільярдів доларів складе дохід від транзиту, 2,9 мільярдів - це вже гроші сплачені "Газпромом" щодо арбітражу, а ще близько 2,9 млрд доларів складе зниження потенційних витрат на подорожчання імпортного газу", - заявив Макогон.

Він додав, що у випадку непідписання контакту на транзит з компанією "Газпром" і запуску "Північного потоку - 2" Україна платила б більше за імпортний газ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку 2020 року ціни на газ на європейських енергетичних ринках можуть значно знизитися.

У той же час, за словами віце-прем'єра Дмитра Кулеби, Україна не готова до повернення до прямих постачань газу з Російської Федерації.