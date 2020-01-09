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Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривен

Новости » Экономика     09.01.2020 - 12:03
Контракт с "Газпромом" принесет Украине еще 150 млрд гривен
Фото: Сергей Макогон (ukrnadra.net)

Оператор ГТС подсчитал суммарный положительный эффект для Украины

Помимо дохода за транзит газа контракт с российским "Газпромом" создаст положительный эффект для экономики Украины за 5 лет в объеме около 150 млрд гривен. Об этом на пресс-конференции заявил гендиректор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после подписания контракта экономика Украины помимо прямых поступлений получит много преимуществ.

"Например, мы вчера посчитали, что суммарный положительный эффект на экономику будет в течение 5 лет, помимо доходной части за транзит, порядка 150 миллиардов гривен", - заявил Макогон.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев спрогнозировал, что в начале 2020 года цены на газ на европейских энергетических рынках могут значительно снизиться. Он также отметил, что на сегодня в Европе накоплены рекордные запасы газа, а в условиях продолжения транзита по территории Украины эти запасы будут распродаваться.

Ранее также стало известно, что транзит российского газа по территории Украины с начала года упал в 5-6 раз. В связи с небольшими объемами транзита с начала года украинская ГТС работала частично в реверсном режиме.

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