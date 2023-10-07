Маккарті заявив, що хоче піти з Конгресу США, - Politico

Джерела видання заявляють, що він сказав про наміри залишити крісло конгресмена на закритій зустрічі республіканців, що відбулась після його відставки.

"Я збираюся проводити час зі своєю сім'єю. Можливо, мені не пощастило, але я все одно найщасливіша людина з усіх живих", - сказав Маккарті.

Однак деякі республіканці вважають, що ніхто, крім Маккарті, не зможе набрати необхідні 218 голосів і очолити Палату предаставників. Тому вони виступають за те, щоб "деякі дисиденти" відмовились від своїх дій, "поки не стало занадто пізно".

Відставка Маккарті

Після подання правого республіканця Мета Гейтса Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців.

Наразі посада спікера Палати представників є вакантною. Тимчасово виконувати обов'язки спікера буде республіканець Патрік МакГенрі.

Однак, Politico повідомляло про те, що пост Маккарті може зайняти Трамп. Зазначається, що остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів". Сам Трамп підтвердив своє бажання стати спікером "на короткий період".

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