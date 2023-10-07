Маккарти заявил, что хочет уйти из Конгресса США, - Politico

Источники издания заявляют, что он сказал о намерениях покинуть кресло конгрессмена на состоявшейся после его отставки закрытой встрече республиканцев.

"Я собираюсь проводить время со своей семьей. Возможно, мне не повезло, но я все равно самый счастливый человек из всех живых", - сказал Маккарти.

Однако некоторые республиканцы считают, что никто кроме Маккарти не сможет набрать необходимые 218 голосов и возглавить Палату представителей. Поэтому они выступают за то, чтобы "некоторые диссиденты" отказались от своих действий, "пока не стало слишком поздно".

Отставка Маккарти

После представления правого республиканца Мэтта Гейтса Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев.

В настоящее время должность спикера Палаты представителей вакантна. Временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Патрик МакГенри.

Однако Politico сообщало о том, чтопост Маккарти может занять Трамп. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов". Сам Трамп подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время".

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