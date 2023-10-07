Маккарти заявил, что хочет уйти из Конгресса США, - Politico

Снят с должности спикера Палаты представителей США Кевин Маккарти хочет вообще уйти из Конгресса после того, как найдут нового главу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Источники издания заявляют, что он сказал о намерениях покинуть кресло конгрессмена на состоявшейся после его отставки закрытой встрече республиканцев.
"Я собираюсь проводить время со своей семьей. Возможно, мне не повезло, но я все равно самый счастливый человек из всех живых", - сказал Маккарти.
Однако некоторые республиканцы считают, что никто кроме Маккарти не сможет набрать необходимые 218 голосов и возглавить Палату представителей. Поэтому они выступают за то, чтобы "некоторые диссиденты" отказались от своих действий, "пока не стало слишком поздно".
После представления правого республиканца Мэтта Гейтса Палата представителей США отправила в отставку спикера Кевина Маккарти. Решение поддержали 216 человек, из них 8 республиканцев и 208 демократов. Против проголосовали 210 республиканцев.
В настоящее время должность спикера Палаты представителей вакантна. Временно исполнять обязанности спикера будет республиканец Патрик МакГенри.
Однако Politico сообщало о том, чтопост Маккарти может занять Трамп. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. Республиканская партия в полном составе соберется во вторник на внутренний "форум кандидатов". Сам Трамп подтвердил свое желание стать спикером "на короткое время".
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