Палата представників США призначила тимчасового спікера

Палата представників Сполучених Штатів призначила тимчасовим спікером Патріка МакГенрі, після того, як відправила у відставку Кевіна Маккарті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times .

Патрік МакГенрі від Північної Кароліни був призначений тимчасовим спікером Палати відповідно до закону, ухваленого після терактів 11 вересня, який діє в разі звільнення посади спікера.

Більшість фахівців з регламенту Палати представників переконані, що його повноваження будуть дуже обмеженими: він матиме можливість лише вести засідання для вибору нового спікера.

Пошук нового спікера обіцяє бути дуже складним завданням: Демократична партія не має більшості в Палаті представників, і, отже, не може претендувати на крісло спікера.

Замість цього, група трампістів-республіканців (яка включає декілька десятків конгресменів) може заблокувати обрання будь-якого спікера від своєї партії. У січні обрати Маккарті спікером вдалося лише на 15-тій спробі через опір трампістів.

Звільнення Маккарті

Спікера Палати представників США Кевіна Маккарті відправили у відставку. За його звільнення проголосували 216 конгресменів. Проти виступили - 210.

Це перший випадок в історії США, коли спікера Палати представників достроково відправляють у відставку. Його звільнення було спричинено домовленостями з Білим домом з метою запобігання "шатдауну" в Сполучених Штатах.