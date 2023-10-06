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Трамп підтвердив бажання стати спікером Палати представників США

П'ятниця 06 жовтня 2023 02:27
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Трамп підтвердив бажання стати спікером Палати представників США Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що погодиться стати спікером Палати представників "на короткий термін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxNews.

Він сказав, що готовий бути "об'єднувачем" для партії на той час, поки вони не оберуть нового спікера.

"Мене попросили виступити в ролі об’єднувача, тому що у мене так багато друзів у Конгресі", - сказав Трамп.

Колишній президент не сказав хто саме його попросив, однак додав, що готовий виконувати обов'язки спікера "30, 60 або 90 днів".

Відставка Кевіна Маккарті

Після подання правого республіканця Мета Гейтса Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Рішення підтримали 216 осіб, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців.

Наразі посада спікера Палати представників є вакантною. Тимчасово виконувати обов'язки спікера буде республіканець Патрік МакГенрі.

Однак, Politico повідомляло про те, що пост Маккарті може зайняти Трамп. Зазначається, що остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів".

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Дональд Трамп
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