Трамп може висунути свою кандидатуру на посаду спікера Палати представників, - Politico

Колишній президент США Дональд Трамп наступного тижня може висунути себе на посаду спікера Палати представників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"За словами республіканця, знайомого з внутрішніми дискусіями, колишній президент Дональд Трамп розглядає можливість візиту в Капітолій наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що там він готовий висунути себе як кандидата у спікери Палати представників.

Якщо це станеться, Трампу доведеться поговорити з Республіканською партією в Палаті представників незадовго до виборів внутрішнього спікера законодавців, які мають відбутися в середу.

Остаточного рішення ще не ухвалено. Республіканська партія в повному складі збереться у вівторок на внутрішній "форум кандидатів".

Таке може трапиться вперше

Politico пише, що поки неясно, чи буде Трамп балотуватися на посаду спікера. Для перемоги потрібна майже одноголосна підтримка Республіканської партії в Палаті представників, що є перешкодою для скандального колишнього президента.

Один із його найближчих союзників, голова судової Палати представників Джим Джордан, уже бере участь у перегонах. Раніше він розповідав, що цього тижня обговорював із Трампом свою кандидатуру на посаду спікера.

Також видання уточнює, що Палата представників ніколи не обирала спікера, який не був би членом Конгресу, хоча технічно це не є конституційною вимогою.

З якими перешкодами може зіткнутися Трамп

Трамп також може зіткнутися з проблемами з власними правилами конференції Республіканської партії. У них ідеться про те, що член керівництва Республіканської партії зобов'язаний піти у відставку, якщо йому пред'явлено обвинувачення в скоєнні кримінального злочину, за який може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на два або більше років.

Проте колишній президент відкрито загравав з ідеєю стати спікером Республіканської партії після падіння Кевіна Маккарті. І кілька членів, зокрема член палати представників Марджорі Тейлор Грін (республіканець від штату Джорджія), підтримали цю ідею.

Відставка Кевіна Маккарті

Палата представників США відправила у відставку спікера Кевіна Маккарті. Як зазначила Маркарова, усунення конгресмена Маккарті з посади спікера відбулося на підставі проекту резолюції, поданої представником республіканців конгресменом Гейтцом.

Рішення підтримали 216, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців.

Наразі посада спікера Палати представників є вакантною. Тимчасово виконувати обов'язки спікера буде республіканець Патрік МакГенрі.