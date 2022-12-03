У Макіївці окупанти роздають повістки у черзі за водою

В тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. По неї в місті створюються черги, в яких окупанти встигають роздавати повістки чоловікам призовного віку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська", - йдеться в повідомленні.
В Центрі розповідають, що видача води відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина).
"У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі", - додають на сайті Центру.
Як повідомлялося, Росія вже почала проводити підготовку до чергової хвилі мобілізації. Вона пройде на початку 2023 року.
При цьому Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, попри заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.
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