В Макеевке оккупанты раздают повестки в очереди по воду

Во временно оккупированной Макеевке (Донецкая область) нет централизованной подачи воды, а оккупанты раздают ее в бутылках. За ней в городе создаются очереди, в которых оккупанты успевают раздавать повестки мужчинам призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть враг использует кризис в регионе как метод выявления мужчин для пополнения своей армии", - говорится в сообщении.

В Центре рассказывают, что выдача воды производится с 9 до 15 часов. Для получения воды необходимо предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении (если получатель ребенок).

"У мужчин также проверяют наличие отметки о постановке на учет в военкомате", - добавляют на сайте Центра.