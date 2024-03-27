Макєєв відповів на заклик Німеччини заморозити війну в Україні

Він послався на численні раунди переговорів із Росією з 2014 року, у яких брала участь і Німеччина.

"Ця заморозка призвела лише до того, що сьогодні б у Європі вирувала величезна війна", - сказав Макєєв.

При цьому він додав, що заморожування війни в Україні означало б "залишити мільйони українців на окупованих територіях".

Посол пояснив, що існує ризик, що ці люди продовжуватимуть зазнавати тортур, зґвалтувань і переміщень з боку росіян.

"Саме тому ми не згодні із заморожуванням", - наголосив він.

Він також відкинув звинувачення Росії в тому, що Україна причетна до теракту під Москвою. За його словами, це "абсурдні звинувачення".

Заклики до заморожування війни

Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним світом для України.

Крім того, лідер німецької Партії зелених Омід Нуріпур різко відповів на пропозицію "заморозити" війну в Україні.

При цьому генінспектор Бундесверу застеріг від заморожування війни в Україні.

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