Макеев ответил на призыв Германии заморозить войну в Украине

Замораживание войны в Украине привело лишь к масштабному конфликту, который бы бушевал в Европе.
Об этом заявил посол Украины в Германии Алексей Макеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Он сослался на многочисленные раунды переговоров с Россией с 2014 года, в которых участвовала и Германия.
"Эта заморозка привела лишь к тому, что сегодня бы в Европе бушевала огромная война", - сказал Макеев.
Он также отверг обвинения России в том, что Украина причастна к теракту под Москвой. По его словам, это "абсурдные обвинения".
Лидер немецкой парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених во время дебатов в Бундестаге в прошлый четверг заявил о необходимости заморозить войну в Украине.
Ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что замораживание войны приведет только к возобновлению в больших масштабах.
При этом премьер Британии Риши Сунак выступал против резкого прекращения боевых действий, поскольку это не будет справедливым и крепким миром для Украины.
Кроме того, лидер немецкой Партии зеленых Омид Нурипур резко ответил на предложение "заморозить" войну в Украине.
При этом Генинспектор Бундесвера предостерег от замораживания войны в Украине.
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