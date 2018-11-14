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Македония будет добиваться ареста и экстрадиции сбежавшего экс-премьера

Новости » Политика    14.11.2018 - 20:15
Македония будет добиваться ареста и экстрадиции сбежавшего экс-премьера
Фото: Никола Груевски (Kurir.mk)

Уголовный суд Македонии также ожидает подтверждения пребывания Груевски в Венгрии, чтобы выпустить международный ордер на арест

Министерство юстиции Македонии ожидает международного ордера на арест осужденного экс-премьера Николы Груевски, который сбежал в Будапешт и попросил политического убежища. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Meta.

В правительстве сообщили, что после получения официального подтверждения о пребывании Груевски в Венгрии Министерство юстиции сделает запрос на экстрадицию бывшего премьера.

Уголовный суд Македонии также ожидает подтверждения пребывания Груевски в Венгрии, чтобы выпустить международный ордер на арест.

"Судья выпустит международный ордер на арест сразу же, как только компетентные органы подтвердят отсутствие осужденного в стране или подлинность информации о его пребывании в Будапеште", - сообщили в суде.

Отметим, бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски, которого приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, попросил политического убежища в Венгрии.

Напомним, македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты Никола Груевски по необходимости тюремного заключения сроком в два года.

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