Македонія буде домагатися арешту і екстрадиції екс-прем'єра-втікача

Фото: Нікола Груєвські (Kurir.mk)

Кримінальний суд Македонії також очікує підтвердження перебування Груєвскі в Угорщині, щоб випустити міжнародний ордер на арешт

Міністерство юстиції Македонії очікує міжнародного ордера на арешт засудженого екс-прем'єра Ніколи Груєвскі, який втік в Будапешт і попросив політичного притулку. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Meta.

В уряді повідомили, що після отримання офіційного підтвердження про перебування Груєвскі в Угорщині Міністерство юстиції зробить запит на екстрадицію колишнього прем'єра.

Кримінальний суд Македонії також очікує підтвердження перебування Груєвскі в Угорщині, щоб випустити міжнародний ордер на арешт.

"Суддя випустить міжнародний ордер на арешт відразу ж, як тільки компетентні органи підтвердять відсутність засудженого в країні або справжність інформації про його перебування в Будапешті", - повідомили в суді.

Зазначимо, колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвськи, якого засудили до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600, попросив політичного притулку в Угорщині.

Нагадаємо, македонська суд Скоп'є відхилив апеляцію захисту Нікола Груєвські за необхідності тюремного ув'язнення строком на два роки.