Осужденный экс-премьер Македонии попросил политического убежища в Венгрии

Фото: Никола Груевски (Kurir.mk)

Его приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски, которого приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, попросил политического убежища в Венгрии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Facebook.

"В последние дни я получил многочисленные угрозы. Сейчас я в Будапеште и попросил венгерские власти о политическом убежище", - написал Груевски.

Напомним, Македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра Македонии Никола Груевски по необходимости тюремного заключения сроком в два года.

Отметим, ранее сообщалось, что полиция Израиля получила доказательства того, что адвокат премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху замешан в коррупционных преступлениях. Адвокат Нетаньяху получал взятки и отмывал деньги во время сделки по покупке Израилем немецких подводных лодок, изготовленных корпорацией Thyssenkrupp.

Ранее, Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек"