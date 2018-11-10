Экс-премьера Македонии осудили на 2 года

Фото: Никола Груевски (Kurir.mk)

Бывшего македонского премьера осудили за нарушения при покупке служебного автомобиля

Македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра Македонии Никола Груевски по необходимости тюремного заключения сроком в два года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Darik News.

Как сообщается, экс-премьер Груевски был осужден в мае за нарушения при покупке служебного автомобиля, бронированного Mercedes S600. Еще 2015 года тогдашняя оппозиция объявила о перехвате телефонного разговора Груевски, относительно покупки авто.

За бронированный Mercedes S600 в 2012 году македонское правительство заплатило почти 650 тыс. евро. Новое правительство Македонии решило в феврале 2018 года продать автомобиль.

Отмечается, что Груевски смог сохранить мандат парламентария, это означает, что он сможет получать парламентскую зарплату во время отбывания наказания.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция Израиля получила доказательства того, что адвокат премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху замешан в коррупционных преступлениях. Адвокат Нетаньяху получал взятки и отмывал деньги во время сделки по покупке Израилем немецких подводных лодок, изготовленных корпорацией Thyssenkrupp.

Ранее, Биньямина Нетаньяху допрашивали в рамках расследования коррупционных взаимоотношений его приближенных с руководством крупнейшей телекоммуникационной компании "Безек"