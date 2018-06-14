В Македонии протестуют против нового названия страны

Подобный протест планируется и в греческих Афинах в пятницу 15 июня

В Скопье (столица Македонии) около 1500 тыс. человек устроили акцию протеста против изменения названия страны по договору с Грецией. Об этом сообщает Charlotte Observer.

"Около 1500 человек, которые скандируют "Предатели", собрались возле парламента Македонии в Скопье, чтобы протестовать против предложенного соглашения с Грецией об изменении названия их страны", - говорится в сообщении.

Так, протестующие держали в руках македонские флаги и транспаранты и кричали: "У нас есть название и это - Македония".

Отмечается, что протест, инициированный в соцсетях, был мирным. Однако на месте его проведения было замечено много полицейских.

Как сообщается, подобный протест планируется и в греческих Афинах в пятницу, 15 июня.

Напомним, ранее президент Македонии Георге Иванов заявил, что не будет подписывать соглашение с Грецией о переименовании Бывшей Югославской Республики Македония в "Республика Северная Македония".

Также добавим, что во вторник, 12 июня, стало известно, что власти Македонии и Греции договорились о смене названия Республика Македония. Вскоре глава МИД Украины Павел Климкин поздравил Грецию и Республику Македония с достижением договоренности о новом названии республики.