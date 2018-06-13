Президент Македонії відмовився підписати документ про перейменування країни

Президент Македонії сказав, що домовленість ыз Грецією не відповідає Конституції Республіки

Президент Македонії Георге Іванов заявив, що не буде підписувати угоду з Грецією про перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія в "Республіка Північна Македонія". Про це президент сказав у телевізійному зверненні до співвітчизників, передає Kurir.

За словами президента Македонії, укладання договору з Грецією про назву країни є особистим рішенням прем'єр-міністра Зорана Заєва і міністра закордонних справ Нікола Димитрова.

Також Іванов сказав, що домовленість не відповідає Конституції Македонії та її законам, що "завдає шкоди країні і є непрозорою".

"Можливий майбутній вступ в Євросоюз і НАТО не може бути виправданням для укладення такого договору", - підкреслив президент.

Він також додав, що його позиція остаточна і що він не відступить від неї "під якимось тиском або погрозами".

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, стало відомо, що влада Македонії та Греції домовилися про зміні назви Республіка Македонія. Незабаром глава МЗС України Павло Клімкін привітав Грецію та Республіку Македонія з досягненням домовленості про нову назву республіки.