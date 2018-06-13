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Президент Македонії відмовився підписати документ про перейменування країни

НовиниПолітика    13.06.2018 - 20:28
Фото: Георге Іванов (kremlin.ru)
Фото: Георге Іванов (kremlin.ru)

Президент Македонії сказав, що домовленість ыз Грецією не відповідає Конституції Республіки

Президент Македонії Георге Іванов заявив, що не буде підписувати угоду з Грецією про перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія в "Республіка Північна Македонія". Про це президент сказав у телевізійному зверненні до співвітчизників, передає Kurir.

За словами президента Македонії, укладання договору з Грецією про назву країни є особистим рішенням прем'єр-міністра Зорана Заєва і міністра закордонних справ Нікола Димитрова.

Також Іванов сказав, що домовленість не відповідає Конституції Македонії та її законам, що "завдає шкоди країні і є непрозорою".

"Можливий майбутній вступ в Євросоюз і НАТО не може бути виправданням для укладення такого договору", - підкреслив президент.

Він також додав, що його позиція остаточна і що він не відступить від неї "під якимось тиском або погрозами".

Нагадаємо, у вівторок, 12 червня, стало відомо, що влада Македонії та Греції домовилися про зміні назви Республіка Македонія. Незабаром глава МЗС України Павло Клімкін привітав Грецію та Республіку Македонія з досягненням домовленості про нову назву республіки.

У Брюсселі вже завтра можуть обговорити питання вступу Македонії до ЄС Македонія домовилася з Грецією про перейменування країни
Теги публікації: Македония  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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