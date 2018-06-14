У Македонії протестують проти нової назви країни

Подібний протест планується і в грецьких Афінах у п'ятницю 15 червня

У Скоп'є (столиця Македонії) близько 1500 тис. осіб влаштували акцію протесту проти зміни назви країни за договором з Грецією. Про це повідомляє Charlotte Observer.

"Близько 1500 осіб, що скандують "Зрадники", зібралися біля парламенту Македонії в Скоп'є, щоб протестувати проти запропонованої угоди з Грецією про зміну назви їх країни", - йдеться у повідомленні.

Так, протестувальники тримали в руках македонські прапори і транспаранти та викрикували: "У нас є назва і це - Македонія".

Зазначається, що протест, ініційований у соцмережах, був мирним. Однак на місці його проведення було помічено багато поліцейських.

Як повідомляється, подібний протест планується і в грецьких Афінах у п'ятницю, 15 червня.

Нагадаємо, раніше президент Македонії Георге Іванов заявив, що не буде підписувати угоду з Грецією про перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія в "Республіка Північна Македонія".

Також додамо, що у вівторок, 12 червня, стало відомо, що влада Македонії та Греції домовилися про зміні назви Республіка Македонія. Незабаром глава МЗС України Павло Клімкін привітав Грецію та Республіку Македонія з досягненням домовленості про нову назву республіки.