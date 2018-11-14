В Македонии арестовали экс-министра и генсека правительства

Фото: Никола Груевски (Kurir.mk)

Задержание Янакиеськи и Божиновски произошло на следующий день после побега бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски

Бывший министр транспорта и связи Македонии Миле Янакиески и экс-генеральный секретарь правительства страны Кирилл Божиновски 14 ноября задержаны и взяты под стражу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на News.bg.

Накануне 30-дневное пребывание под стражей двум бывшим чиновникам назначил суд в Скопье, пишет "Канал 5". Они фигурируют в незавершенном деле, касающемся злоупотребления властью и коррупции.

Задержание Янакиеськи и Божиновски произошло на следующий день после побега бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевски в Венгрию.

Отметим, ранее бывший премьер-министр Македонии Никола Груевски, которого приговорили к двум годам тюрьмы за нарушения при покупке служебного автомобиля Mercedes S600, попросил политического убежища в Венгрии.

Напомним, Македонский суд Скопье отклонил апелляцию защиты бывшего премьер-министра Македонии Никола Груевски по необходимости тюремного заключения сроком в два года.