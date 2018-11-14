У Македонії заарештували екс-міністра і генсека уряду

Фото: Нікола Груєвські (Kurir.mk)

Затримання Янакиєські і Божіновскі сталося на наступний день після втечі колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі

Колишній міністр транспорту і зв'язку Македонії Міле Янакиєскі і екс-генеральний секретар уряду країни Кирило Божіновскі 14 листопада затримані і взяті під варту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на News.bg.

Напередодні 30-денне перебування під вартою двом колишнім чиновникам призначив суд у Скоп'є, пише "5 Канал". Вони фігурують у незавершеній справі, що стосується зловживання владою та корупції.

Затримання Янакиєскі і Божіновскі сталося на наступний день після втечі колишнього прем'єр-міністра Македонії Ніколи Груєвскі в Угорщину.

Зазначимо, раніше колишній прем'єр-міністр Македонії Нікола Груєвськи, якого засудили до двох років в'язниці за порушення при купівлі службового автомобіля Mercedes S600, попросив політичного притулку в Угорщині.

Нагадаємо, Македонська суд Скоп'є відхилив апеляцію захисту колишнього прем'єр-міністра Македонії Нікола Груєвськи за необхідності тюремного ув'язнення терміном на два роки.