7 несподіваних лайфхаків з рисом, які допоможуть у побуті та прибиранні

Рис має властивості, які можуть бути корисними не тільки на кухні. Від абсорбуючих до очищувальних властивостей - цей звичний продукт може стати справжнім помічником у домашніх справах.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання Martha Stewart розповідає, як рис може допомогти у прибиранні та інших справах.

Очищення вузьких пляшок

Очистити вузькі пляшки та вази буває складно, навіть якщо використовувати спеціальні щітки. Вони мають важкодоступні місця, де накопичується бруд і пил. Для полегшення цієї задачі додайте кілька ложок сирого рису в пляшку, залийте її теплою мильною водою та добре струсіть.

Рис буде діяти як абразив, що дозволить очистити всі закутки, до яких не дістатись звичайними засобами. Після того як пляшка стане чистою, вилийте рис, промийте посудину водою і дайте їй висохнути.

Врятування електроніки після потопу

Якщо ваша електроніка потрапила під дощ або у воду, рис може стати вашим порятунком. Перш за все вимкніть пристрій і вийміть з нього батарею або живлення, якщо це можливо. Потріть пристрій м’якою тканиною, щоб зняти залишкову вологу, а потім покладіть його в контейнер із рисом.

Рис буде абсорбувати вологу протягом 24-48 годин, допомагаючи зберегти техніку в робочому стані. Цей метод може бути дуже корисним у разі невеликих потопів, хоча для серйозних пошкоджень вода потребує професійного ремонту.

"Суха чистка" плюшевих іграшок

Плюшеві іграшки можуть бути складними для очищення, адже не всі з них можна мити. Іграшки, які не можна намочити, потребують особливої уваги. Щоб освіжити такі іграшки, покладіть їх у пластиковий пакет разом із чашкою рису і потрясіть.

Рис поглине масла та пил, що накопичилися на тканині, не завдаючи шкоди матеріалу. Після цього можна легко видалити рис за допомогою пилососа або щітки, а іграшка стане свіжою та чистою.

Запобігання злежуванню солі

Волога може спричинити утворення грудочок у солі, і це може бути дуже неприємно. Щоб цього уникнути, додайте чайну ложку сирого рису в соломолку перед тим, як заповнити її сіллю. Рис буде поглинати зайву вологу, що дозволить солі не злежуватись і вільно висипатись.

Кожного разу, коли ви поповнюєте соломолку, міняйте рис, щоб він зберігав свої властивості. Це простий і ефективний спосіб зберегти сіль сухою навіть у вологому кліматі.

Рис може стати інструментом прибирання (фото: Freepik.com)

Підживлення кімнатних рослин

Вода після промивання рису містить багато корисних елементів, які можуть бути корисними для рослин. Не зливайте її в каналізацію - збережіть для поливу кімнатних рослин. Така вода багата на крохмаль та інші поживні речовини, що сприяють здоровому росту.

Використовуючи рисову воду, ви зможете зберегти рослини здоровими та забезпечити їх додатковим харчуванням. Головне - не додавати до води солі чи спецій, оскільки рослини не потребують таких добавок.

Пакети для зняття болю

Рис може стати основою для створення гнучкого пакета для охолодження або зігрівання. Наповніть чистий носок або тканинний мішечок сирим рисом і зав’яжіть його. Покладіть цей пакет у морозильник на кілька годин, і він стане ідеальним для зняття болю чи зменшення набряків.

Окрім того, такі пакети можна нагрівати в мікрохвильовці, щоб використовувати як зігріваючий компрес. Для додаткового релаксу додайте ефірні олії чи сушену лаванду до рису перед його запечатуванням.

Очищення і заточування лез блендера

Коли леза блендера стають менш гострими, це може заважати приготуванню страв. Перед тим як міняти блендер, спробуйте простий трюк: додайте в нього чашку сирого рису і включіть на високій швидкості на 30-60 секунд.

Рис діє як абразив і допомагає очистити леза від залишків їжі, а також заточує їх. Це також допомагає усунути залишки олії, які часто накопичуються після подрібнення кави. Після цієї процедури ретельно промийте блендер, і він буде готовий до роботи.