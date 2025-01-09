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"Маґура" відбила великий штурм у Курській області (відео)

Четвер 09 січня 2025 11:10
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"Маґура" відбила великий штурм у Курській області (відео) Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бригада "Маґура" відбила масований штурм росіян у Курській області разом із суміжниками Сил оборони України. Під час атаки ворог задіяв велику кількість техніки й особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї окремої механізованої бригади.

Як пише бригада, першими під час штурму ворога йшли танки з тралами, які розміновували проходи. Атаки здійснювались накатами в шість хвиль.

Зокрема росіяни намагались прорватися танками, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами й багі. Загалом до штурму ворог залучив близько 50 одиниць техніки.

Бійці "Маґура", під час бою, спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів.

Серед втрат росіян:

  • 45 "двухсотих";
  • 53 "трьохсотих".

Ситуація у Курській області

Сили оборони України розпочали операцію на території Курської області ще у серпні 2024-го. Восени ЗМІ писали про те, що наші бійці втратили більше 40% території в регіоні, які контролювали після наступу.

Нещодавно ж стало відомо, що воїни атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.

Як пише Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 8 січня, на території регіону Сили оборони відбили 48 атак росіян.

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