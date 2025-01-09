"Маґура" відбила великий штурм у Курській області (відео)
Бригада "Маґура" відбила масований штурм росіян у Курській області разом із суміжниками Сил оборони України. Під час атаки ворог задіяв велику кількість техніки й особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї окремої механізованої бригади.
Як пише бригада, першими під час штурму ворога йшли танки з тралами, які розміновували проходи. Атаки здійснювались накатами в шість хвиль.
Зокрема росіяни намагались прорватися танками, бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами й багі. Загалом до штурму ворог залучив близько 50 одиниць техніки.
Бійці "Маґура", під час бою, спалили ворожої техніки на десятки мільйонів доларів.
Серед втрат росіян:
- 45 "двухсотих";
- 53 "трьохсотих".
Ситуація у Курській області
Сили оборони України розпочали операцію на території Курської області ще у серпні 2024-го. Восени ЗМІ писали про те, що наші бійці втратили більше 40% території в регіоні, які контролювали після наступу.
Нещодавно ж стало відомо, що воїни атакували росіян в Курській області на кількох напрямках.
Як пише Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ), протягом минулої доби, 8 січня, на території регіону Сили оборони відбили 48 атак росіян.
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