"Магура" отбила большой штурм в Курской области (видео)

Бригада "Магура" отбила массированный штурм россиян в Курской области вместе со смежниками Сил обороны Украины. Во время атаки враг задействовал большое количество техники и личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал 47-й отдельной механизированной бригады.

Как пишет бригада, первыми во время штурма врага шли танки с тралами, которые разминировали проходы. Атаки осуществлялись накатами в шесть волн.

В частности россияне пытались прорваться танками, боевыми машинами пехоты, бронетранспортерами и багги. Всего к штурму враг привлек около 50 единиц техники.

Бойцы "Магура", во время боя, сожгли вражеской техники на десятки миллионов долларов.

Среди потерь россиян:

45 "двухсотых";

53 "трехсотых".

Ситуация в Курской области

Силы обороны Украины начали операцию на территории Курской области еще в августе 2024-го. Осенью СМИ писали о том, что наши бойцы потеряли более 40% территории в регионе, которые контролировали после наступления.

Недавно же стало известно, что воины атаковали россиян в Курской области на нескольких направлениях.

Как пишет Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ), в течение минувших суток, 8 января, на территории региона Силы обороны отбили 48 атак россиян.