ЗСУ стримують наступ ворога біля Курахового та ліквідують переважаючі штурмові групи

Російська армія продовжує штурмувати міську забудову Курахового. Там тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, на Курахівському напрямку Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвинути наступ.

"Противник активно проводив штурмові дії в міській забудові Курахового та в напрямку Дачного і Янтарного. Тривають заходи з локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Ситуація на інших напрямках

На Куп’янському напрямку ворог безрезультатно проводив наступальні дії в напрямку Петропавлівки, Синьківки та Загризового.

Противник без успіху проводив штурмові дії в районах Надії, Тернів, Макіївки - на Лиманському напрямку та в Білогорівці - на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку противник атакував наші позиції в Часовому Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори, а на Торецькому напрямку - штурмував укріплення сил оборони в Торецьку. Для переміщення особового складу з метою проведення наступальних дій в напрямку Щербинівки противник задіяв чотири баггі, автомобіль та мотоцикли. Колона була завчасно виявлена нашими захисниками і по ній було нанесене вогневе ураження. Атака ворога захлинулася.

На Покровському напрямку ворог атакував позиції сил оборони в районах Тарасівки, Єлизаветівки, Лисівки, Зеленого, Піщаного, Шевченка та Слов’янки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення.

На Времівському напрямку противник проводив наступальні дії в районі Зеленівки, Костянтинополя та в напрямку Времівки: успіху не мав. Ворог продовжує накопичувати сили для подальших атак.

Нагадаємо, за даними Генштабу, станом на ранок вівторок, 7 січня, на лінії фронту відбулось 218 боїв. У Курській області Сили оборони відбили 94 ворожі атаки. Також з початку повномасштабної війни втрати Російської Федерації перевищили 800 тисяч одиниць живої сили.