Напруга у Діамантовій лізі: Магучіх бореться на "золото", Левченко - за місце у фіналі

Сезон Діамантової ліги, головної комерційної серії з легкої атлетики, наближається до завершення. У швейцарській Лозанні відбудеться 13-й етап із 15 запланованих, який стане визначальним для низки фіналістів сезону у декількох дисциплінах, зокрема у жіночих стрибках у висоту.
Про розклад змагань розповідає РБК-Україна.
На швейцарському турнірі Україну представлятимуть дві спортсменки. Ярослава Магучіх уже гарантувала собі вихід до фіналу сезону, тоді як Юлія Левченко продовжує боротьбу за потрапляння у фінальну шістку, наразі вона йде на шостому місці.
Етап Діамантової ліги у Лозанні стартує у вівторок, 19 серпня, з чоловічих стрибків з жердиною.
Основна програма відбудеться у середу, 20 серпня, коли на глядачів очікує більшість дисциплін як серед чоловіків, так і серед жінок.
У стрибках з жердиною серед чоловіків не виступатиме швед Мондо Дюплантіс, який шість разів перемагав на етапах сезону та встановив новий світовий рекорд 6.29 м.
Через це головними претендентами на перемогу стануть американець Сем Кендрікс і грек Еммануїл Караліс, срібний та бронзовий призери Олімпіади-2024.
У стрибках у довжину у Лозанні змагатимуться всі медалісти Олімпіади-2024: чемпіон Мілтіадіс Тентоглу побореться з Вейном Пінноком та Маттіа Фурлані, а загалом на старт вийдуть сім із десяти найрейтинговіших спортсменів світу.
За підсумками 12 етапів Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту:
Левченко йде на останньому прохідному шостому місці з 15 очками, випереджаючи сьому американку Вешті Каннінгем на п’ять очок. Щоб гарантувати собі вихід у фінал, їй достатньо посісти, щонайменше, шосте місце.
У жіночих стрибках у висоту головна боротьба розгорнеться між Ярославою Магучіх та австралійками Ніколою Оліслагерс і Елеанор Паттерсон.
Водночас три претендентки на дві останні позиції у фіналі сезону - Юлія Левченко, Крістіна Гонзель та Імке Оннен - продовжують напружену боротьбу.
У метанні списа всі учасниці топ-6 світового рейтингу змагатимуться за перемогу, а олімпійська чемпіонка Харука Кітагуті є головною фавориткою.
Серед бігових дисциплін увагу прикута до Кілі Годжкінсон, яка ефектно повернулася після річної паузи, та до ямайської чемпіонки світу Шеріки Джексон, що встановила найкращий за два роки результат на попередньому етапі.
Вівторок, 19 серпня
Середа, 20 серпня
Всі змагання Діамантової ліги у Лозанні в Україні транслює "Суспільне Спорт". Окремі дисципліни, зокрема жіночі стрибки у висоту та чоловічі стрибки у довжину, можна буде дивитися на сайті та YouTube-каналі "Суспільного".
