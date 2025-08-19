Напряжение в Бриллиантовой лиге: Магучих борется на "золото", Левченко - за место в финале

Сезон Бриллиантовой лиги, главной коммерческой серии по легкой атлетике, близится к завершению. В швейцарской Лозанне состоится 13-й этап из 15 запланированных, который станет определяющим для ряда финалистов сезона в нескольких дисциплинах, в частности в женских прыжках в высоту.
О расписании соревнований рассказывает РБК-Украина.
На швейцарском турнире Украину будут представлять две спортсменки. Ярослава Магучих уже гарантировала себе выход в финал сезона, тогда как Юлия Левченко продолжает борьбу за попадание в финальную шестерку, сейчас она идет на шестом месте.
Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне стартует во вторник, 19 августа, с мужских прыжков с шестом.
Основная программа состоится в среду, 20 августа, когда зрителей ожидает большинство дисциплин как среди мужчин, так и среди женщин.
В прыжках с шестом среди мужчин не будет выступать швед Мондо Дюплантис, который шесть раз побеждал на этапах сезона и установил новый мировой рекорд 6.29 м.
Из-за этого главными претендентами на победу станут американец Сэм Кендрикс и грек Эммануил Каралис, серебряный и бронзовый призеры Олимпиады-2024.
В прыжках в длину в Лозанне будут соревноваться все медалисты Олимпиады-2024: чемпион Милтиадис Тентоглу поборется с Вейном Пинноком и Маттиа Фурлани, а всего на старт выйдут семь из десяти самых рейтинговых спортсменов мира.
По итогам 12 этапов Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту:
Левченко идет на последнем проходном шестом месте с 15 очками, опережая седьмую американку Вешти Каннингем на пять очков. Чтобы гарантировать себе выход в финал, ей достаточно занять, как минимум, шестое место.
В женских прыжках в высоту главная борьба развернется между Ярославой Магучих и австралийками Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон.
В то же время три претендентки на две последние позиции в финале сезона - Юлия Левченко, Кристина Гонзель и Имке Оннен - продолжают напряженную борьбу.
В метании копья все участницы топ-6 мирового рейтинга будут бороться за победу, а олимпийская чемпионка Харука Китагути является главной фавориткой.
Среди беговых дисциплин внимание приковано к Кили Ходжкинсон, которая эффектно вернулась после годичной паузы, и к ямайской чемпионке мира Шерике Джексон, установившей лучший за два года результат на предыдущем этапе.
Вторник, 19 августа
Среда, 20 августа
Все соревнования Бриллиантовой лиги в Лозанне в Украине транслирует "Суспільне Спорт". Отдельные дисциплины, в частности женские прыжки в высоту и мужские прыжки в длину, можно будет смотреть на сайте и YouTube-канале "Суспільного".