Напруга у Діамантовій лізі: Магучіх бореться на "золото", Левченко - за місце у фіналі

Сезон Діамантової ліги, головної комерційної серії з легкої атлетики, наближається до завершення. У швейцарській Лозанні відбудеться 13-й етап із 15 запланованих, який стане визначальним для низки фіналістів сезону у декількох дисциплінах, зокрема у жіночих стрибках у висоту.

Українки на етапі Лозанни

На швейцарському турнірі Україну представлятимуть дві спортсменки. Ярослава Магучіх уже гарантувала собі вихід до фіналу сезону, тоді як Юлія Левченко продовжує боротьбу за потрапляння у фінальну шістку, наразі вона йде на шостому місці.

Етап Діамантової ліги у Лозанні стартує у вівторок, 19 серпня, з чоловічих стрибків з жердиною.

Основна програма відбудеться у середу, 20 серпня, коли на глядачів очікує більшість дисциплін як серед чоловіків, так і серед жінок.

Головні фаворити чоловічих дисциплін

У стрибках з жердиною серед чоловіків не виступатиме швед Мондо Дюплантіс, який шість разів перемагав на етапах сезону та встановив новий світовий рекорд 6.29 м.

Через це головними претендентами на перемогу стануть американець Сем Кендрікс і грек Еммануїл Караліс, срібний та бронзовий призери Олімпіади-2024.

У стрибках у довжину у Лозанні змагатимуться всі медалісти Олімпіади-2024: чемпіон Мілтіадіс Тентоглу побореться з Вейном Пінноком та Маттіа Фурлані, а загалом на старт вийдуть сім із десяти найрейтинговіших спортсменів світу.

Рейтинг перед Лозанною

За підсумками 12 етапів Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту:

Ярослава Магучіх (Україна) - 35 очок

Елеанор Паттерсон (Австралія) - 31

Нікола Оліслагерс (Австралія) - 29

Морган Лейк (Велика Британія) - 19

Крістіна Гонзель (Німеччина) - 15

Юлія Левченко (Україна) - 15

Вешті Каннінгем (США) - 10

Імке Оннен (Німеччина) - 9

Левченко йде на останньому прохідному шостому місці з 15 очками, випереджаючи сьому американку Вешті Каннінгем на п’ять очок. Щоб гарантувати собі вихід у фінал, їй достатньо посісти, щонайменше, шосте місце.

Жіночі дисципліни та інтрига у стрибках у висоту

У жіночих стрибках у висоту головна боротьба розгорнеться між Ярославою Магучіх та австралійками Ніколою Оліслагерс і Елеанор Паттерсон.

Водночас три претендентки на дві останні позиції у фіналі сезону - Юлія Левченко, Крістіна Гонзель та Імке Оннен - продовжують напружену боротьбу.

У метанні списа всі учасниці топ-6 світового рейтингу змагатимуться за перемогу, а олімпійська чемпіонка Харука Кітагуті є головною фавориткою.

Серед бігових дисциплін увагу прикута до Кілі Годжкінсон, яка ефектно повернулася після річної паузи, та до ямайської чемпіонки світу Шеріки Джексон, що встановила найкращий за два роки результат на попередньому етапі.

Розклад етапу Діамантової ліги у Лозанні

Вівторок, 19 серпня

19:00 - Стрибки з жердиною, чоловіки (пряма трансляція не буде)

Середа, 20 серпня

20:30 - Штовхання ядра, чоловіки

20:30 - Метання списа, жінки

21:04 - Біг на 400 метрів, жінки

21:11 - Біг на 800 метрів, жінки

21:23 - Біг на 110 метрів з бар'єрами, чоловіки

21:25 - Стрибки у висоту, жінки (пряма трансляція)

21:29 - Біг на 3000 метрів з перешкодами, жінки

21:49 - Біг на 200 метрів, жінки

21:50 - Стрибки у довжину, чоловіки (пряма трансляція)

21:55 - Біг на 5000 метрів, чоловіки

22:14 - Біг на 110 метрів з бар'єрами, жінки

22:23 - Біг на 800 метрів, чоловіки

22:40 - Біг на 100 метрів, чоловіки

Де дивитися змагання

Всі змагання Діамантової ліги у Лозанні в Україні транслює "Суспільне Спорт". Окремі дисципліни, зокрема жіночі стрибки у висоту та чоловічі стрибки у довжину, можна буде дивитися на сайті та YouTube-каналі "Суспільного".