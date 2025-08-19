ua en ru
Магучих борется за победу, Левченко борется за финал: Бриллиантовая лига в Лозани

Вторник 19 августа 2025 11:31
Магучих борется за победу, Левченко борется за финал: Бриллиантовая лига в Лозанне
Автор: Екатерина Урсатий

Сезон Бриллиантовой лиги, главной коммерческой серии по легкой атлетике, близится к завершению. В швейцарской Лозанне состоится 13-й этап из 15 запланированных, который станет определяющим для ряда финалистов сезона в нескольких дисциплинах, в частности в женских прыжках в высоту.

О расписании соревнований рассказывает РБК-Украина.

Украинки на этапе Лозанны

На швейцарском турнире Украину будут представлять две спортсменки. Ярослава Магучих уже гарантировала себе выход в финал сезона, тогда как Юлия Левченко продолжает борьбу за попадание в финальную шестерку, сейчас она идет на шестом месте.

Этап Бриллиантовой лиги в Лозанне стартует во вторник, 19 августа, с мужских прыжков с шестом.

Основная программа состоится в среду, 20 августа, когда зрителей ожидает большинство дисциплин как среди мужчин, так и среди женщин.

Главные фавориты мужских дисциплин

В прыжках с шестом среди мужчин не будет выступать швед Мондо Дюплантис, который шесть раз побеждал на этапах сезона и установил новый мировой рекорд 6.29 м.

Из-за этого главными претендентами на победу станут американец Сэм Кендрикс и грек Эммануил Каралис, серебряный и бронзовый призеры Олимпиады-2024.

В прыжках в длину в Лозанне будут соревноваться все медалисты Олимпиады-2024: чемпион Милтиадис Тентоглу поборется с Вейном Пинноком и Маттиа Фурлани, а всего на старт выйдут семь из десяти самых рейтинговых спортсменов мира.

Рейтинг перед Лозанной

По итогам 12 этапов Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту:

  • Ярослава Магучих (Украина) - 35 очков
  • Элеанор Паттерсон (Австралия) - 31
  • Никола Олислагерс (Австралия) - 29
  • Морган Лейк (Великобритания) - 19
  • Кристина Гонзель (Германия) - 15
  • Юлия Левченко (Украина) - 15
  • Вешти Каннингем (США) - 10
  • Имке Оннен (Германия) - 9

Левченко идет на последнем проходном шестом месте с 15 очками, опережая седьмую американку Вешти Каннингем на пять очков. Чтобы гарантировать себе выход в финал, ей достаточно занять, как минимум, шестое место.

Женские дисциплины и интрига в прыжках в высоту

В женских прыжках в высоту главная борьба развернется между Ярославой Магучих и австралийками Николой Олислагерс и Элеанор Паттерсон.

В то же время три претендентки на две последние позиции в финале сезона - Юлия Левченко, Кристина Гонзель и Имке Оннен - продолжают напряженную борьбу.

В метании копья все участницы топ-6 мирового рейтинга будут бороться за победу, а олимпийская чемпионка Харука Китагути является главной фавориткой.

Среди беговых дисциплин внимание приковано к Кили Ходжкинсон, которая эффектно вернулась после годичной паузы, и к ямайской чемпионке мира Шерике Джексон, установившей лучший за два года результат на предыдущем этапе.

Расписание этапа Бриллиантовой лиги в Лозанне

Вторник, 19 августа

  • 19:00 - Прыжки с шестом, мужчины (прямая трансляция не будет)

Среда, 20 августа

  • 20:30 - Толкание ядра, мужчины
  • 20:30 - Метание копья, женщины
  • 21:04 - Бег на 400 метров, женщины
  • 21:11 - Бег на 800 метров, женщины
  • 21:23 - Бег на 110 метров с барьерами, мужчины
  • 21:25 - Прыжки в высоту, женщины (прямая трансляция)
  • 21:29 - Бег на 3000 метров с препятствиями, женщины
  • 21:49 - Бег на 200 метров, женщины
  • 21:50 - Прыжки в длину, мужчины (прямая трансляция)
  • 21:55 - Бег на 5000 метров, мужчины
  • 22:14 - Бег на 110 метров с барьерами, женщины
  • 22:23 - Бег на 800 метров, мужчины
  • 22:40 - Бег на 100 метров, мужчины

Где смотреть соревнования

Все соревнования Бриллиантовой лиги в Лозанне в Украине транслирует "Суспільне Спорт". Отдельные дисциплины, в частности женские прыжки в высоту и мужские прыжки в длину, можно будет смотреть на сайте и YouTube-канале "Суспільного".

