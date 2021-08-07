Магучих взяла "бронзу" в прыжках в высоту на ОИ-2020. Левченко и Геращенко вне пьедестала

Магучих смогла взять высоту в 2 метра со второй попытки, но ни 2.02, ни 2.04 украинке не покорились. В итоге бронзовая медаль. Олимпийской чемпионкой стала представительница Российского олимпийского комитета Мария Ласицкене, которая прыгнула на 2.04. Австралийка Никола МакДермотт стала "серебряной" медалисткой с 2.02.

Отметим, Магучих в свои 19 лет стала самой младшей медалисткой в этом секторе - Ласицкене 28 лет, МакДермотт 24 года.

Также в финале участвовали еще две украинки - Юлия Левченко и Ирина Геращенко. Левченко не завершила соревнование на 8-м месте с результатом в 1.96. А вот Ирина Геращенко остановилась в шаге от пьедестала. Она взяла 1.98, но трижды не смогла взять 2 метра - в итоге четвертое место.