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Магучіх взяла "бронзу" у стрибках у висоту на ОІ-2020. Левченко і Геращенко поза п'єдесталом

Автор: Ігор Литвиненко

Ярослава Магучіх стала бронзовою медалісткою Олімпійських ігор в Токіо в стрибках у висоту. Ірина Геращенко та Юлія Левченко залишилися поза п'єдесталом.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Магучіх змогла взяти висоту в 2 метри з другої спроби, але ні 2.02, ні 2.04 українці не скорилися. У підсумку бронзова медаль. Олімпійською чемпіонкою стала представниця російського олімпійського комітету Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.04. Австралійка Нікола МакДермотт стала "срібною" медалісткою з 2.02.

Зазначимо, Магучіх у свої 19 років стала наймолодшою медалісткою в цьому секторі - Ласіцкене 28 років, МакДермотт 24 роки.

Також у фіналі брали участь ще дві українки - Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Левченко не завершила змагання на 8-му місці з результатом о 1.96. А ось Ірина Геращенко зупинилася за крок від п'єдесталу. Вона взяла 1.98, але тричі не змогла взяти 2 метри - в результаті четверте місце.

Нагадаємо, сьогодні українські спортсмени завоювали ще три медалі Олімпіади. Людмила Гузан і Анастасія Четверикова стали срібними медалістками в каное-двійці на 500 метрів.

Боксер Олександр Хижняк, домінуючи по ходу бою, в третьому раунді пропустив удар і впав в нокдаун. Рефері бій зупинив, хоча українець був готовий продовжити. В результаті лише "срібло" для Хижняка.

Ще одну бронзову медаль принесла команда України в артистичному плаванні.

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