Магучіх вперше стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на чемпіонаті світу у Будапешті (Угорщина) у фіналі здобула "золото" з результатом 2.01 метра. Таким чином 21-річна спортсменка вперше у своїй кар'єрі стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Спорт ".

Легкоатлетка із Дніпра також на змаганні повторила особистий рекорд сезону.

Друге та третє місце отримали австралійські спортсменки Паттерсон та Оліслагерс (в обох - 1,99 м).

Крім того, ще одна представниця України Ірина Геращенко стала п'ятою (1,94 м).

Зазначимо, що Ярослава залишається у секторі для продовження виступів, стрибатиме 2.07 м.

Перед нинішнім "золотом" чемпіонату світу Магучіх двічі зупинявся за крок від цього звання. Так, у 2019 та 2022 роках вона вигравала срібні медалі на змаганнях.

Додамо, що Ярослава також отримала ліцензію на участь в Олімпіаді-2024.

Зауважимо також, що золото Магучіх стала першою такою медаллю для України на ЧС з легкої атлетики від 2013 року. Додамо також, що у 1999 році чемпіонкою світу зі стрибків у висоту стала миколаївська спортсменка Інга Бабакова.

Раніше повідомлялося, що наприкінці травня Магучіх із рекордом виграла етап Діамантової ліги у марокканському Рабаті.