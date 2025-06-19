Магістратура для військових: як вступити без тестів і перейти на бюджет

Військовослужбовці, які вже мають диплом бакалавра, можуть вступати до магістратури за спеціальними умовами.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Освіта.ua.
Замість обов’язкового ЄВІ (єдиного вступного іспиту з іноземної мови) та ЄФВВ (фахового вступного випробування) військові можуть скласти співбесіду з іноземної мови та пройти фаховий іспит безпосередньо у закладі вищої освіти.
Цим правом можуть скористатися:
Крім того, такі вступники можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця. Це стосується осіб, які:
Переведення можливе лише за наявності вільних бюджетних місць та за умови, що вступник у рік вступу здобув освітній ступінь бакалавра або спеціаліста.
Раніше РБК-Україна писало про вступну кампанію 2025 року до військових вишів України. Міноборони інформує про особливості цьогорічного набору, умови вступу, нові спеціальності та збільшене держзамовлення. Подати документи можна до 1 липня, а серед доступних варіантів - провідні академії, інститути й університети, що готують офіцерів для різних сил оборони: від танкових і морських до ІТ та розвідки.
Також ми розповідали, що кафедра військової підготовки при Українському державному університеті науки і технологій (м. Дніпро) пропонує молоді освіту, яка поєднує військову та цивільну кар'єру. Навчання безкоштовне, з наданням гуртожитку, форми, харчування та тренувань. Абітурієнти отримують спеціальності в галузі транспорту, будівництва й машинобудування та мають змогу здобути офіцерське звання. Документи приймають до 20 липня 2025 року.
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