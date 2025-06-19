Магистратура для военных: как поступить без тестов и перейти на бюджет

Военнослужащие, которые уже имеют диплом бакалавра, могут поступать в магистратуру по специальным условиям.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua.
Вместо обязательного ЕВЭ (единого вступительного экзамена по иностранному языку) и ЕФВВ (профессионального вступительного испытания) военные могут сдать собеседование по иностранному языку и пройти профессиональный экзамен непосредственно в учреждении высшего образования.
Этим правом могут воспользоваться:
Кроме того, такие абитуриенты могут быть переведены на вакантные бюджетные места. Это касается лиц, которые:
Перевод возможен только при наличии свободных бюджетных мест и при условии, что поступающий в год поступления получил образовательную степень бакалавра или специалиста.
Ранее РБК-Украина писало о вступительной кампании 2025 года в военные вузы Украины. Минобороны информирует об особенностях нынешнего набора, условиях поступления, новых специальностях и увеличенном госзаказе. Подать документы можно до 1 июля, а среди доступных вариантов - ведущие академии, институты и университеты, готовящие офицеров для различных сил обороны: от танковых и морских до ІТ и разведки.
Также мы рассказывали, что кафедра военной подготовки при Украинском государственном университете науки и технологий (г. Днепр) предлагает молодежи образование, которое сочетает военную и гражданскую карьеру. Обучение бесплатное, с предоставлением общежития, формы, питания и тренировок. Абитуриенты получают специальности в области транспорта, строительства и машиностроения и имеют возможность получить офицерское звание. Документы принимают до 20 июля 2025 года.
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