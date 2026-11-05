На магістральному газопроводі у Кузбасі спалахнула сильна пожежа (відео)

Пожежа на газопроводі

На магістральному газопроводі у Топкінському муніципальному окрузі сталася розгерметизація, почалася пожежа. Наразі полум'я вже погасили, каже Середюк.

За його словами, відключень газу приватним споживачам не планується. Системи опалення працюватимуть у штатному режимі.

Робота "Азоту"

Губернатор додав, що було обмежено подачу газу на кемеровський хімічний завод "Азот". Ситуація нібито "під контролем" і "загрози безпеці немає".

КАТ "Азот" - один з найбільших хімічних комбінатів Росії, знаходиться в Кемерово. Підприємство є провідним виробником аміачної селітри та азотної кислоти - базової сировини, необхідної для заводів ВПК під час виробництва широкого спектру промислових та військових вибухових речовин.

Кемеровський "Азот" знаходиться під міжнародними санкціями.