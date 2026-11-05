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На магістральному газопроводі у Кузбасі спалахнула сильна пожежа (відео)

17:54 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: пожежа на газопроводі (скрин з відео)

Розгерметизація та пожежа сталися на магістральному газопроводі поблизу населеного пункта Топки на російському Кузбасі. Це вплинуло на роботу стратегісного хімзаводу "Азот".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву губернатора Кемеровської області Іллі Середюка у Telegram.

Пожежа на газопроводі

На магістральному газопроводі у Топкінському муніципальному окрузі сталася розгерметизація, почалася пожежа. Наразі полум'я вже погасили, каже Середюк.

За його словами, відключень газу приватним споживачам не планується. Системи опалення працюватимуть у штатному режимі.

Робота "Азоту"

Губернатор додав, що було обмежено подачу газу на кемеровський хімічний завод "Азот". Ситуація нібито "під контролем" і "загрози безпеці немає".

КАТ "Азот" - один з найбільших хімічних комбінатів Росії, знаходиться в Кемерово. Підприємство є провідним виробником аміачної селітри та азотної кислоти - базової сировини, необхідної для заводів ВПК під час виробництва широкого спектру промислових та військових вибухових речовин.

Кемеровський "Азот" знаходиться під міжнародними санкціями.

Раніше РБК-Україна писало, що у грудні 2025 року у Волгоградській області Росії сталося загадкове "просідання ґрунту", внаслідок якого вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія - Центр".

Крім того, у серпні минулого року на території Волгоградської області РФ вийшов з ладу магістральний газопровід "Центральна Азія-Центр". Це сталося після вибухів у районі села Динамівське.

Також 9 вересня в Пензі серія вибухів вивела з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газопровід.

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Російська ФедераціяПожежаГаз