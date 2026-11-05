На магистральном газопроводе в Кузбассе начался сильный пожар (видео)

Пожар на газопроводе

На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация, начался пожар. Сейчас пламя уже погасили, говорит Середюк.

По его словам, отключения газа частным потребителям не планируется. Системы отопления будут работать в штатном режиме.

Работа "Азота"

Губернатор добавил, что была ограничена подача газа на кемеровский химический завод "Азот". Ситуация якобы "под контролем" и "угроз безопасности нет".

КАТ "Азот" - один из крупнейших химических комбинатов России, находится в Кемерово. Предприятие является ведущим производителем аммиачной селитры и азотной кислоты - базового сырья, необходимого для заводов ВПК при производстве широкого спектра промышленных и военных взрывчатых веществ.

Кемеровский "Азот" находится под международными санкциями.