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На магистральном газопроводе в Кузбассе начался сильный пожар (видео)

17:54 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: пожар на газопроводе (скрин с видео)

Разгерметизация и пожар произошли на магистральном газопроводе вблизи населенного пункта Топки на Кузбассе. Это повлияло на работу стратегического химзавода "Азот".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Ильи Середюка в Telegram.

Пожар на газопроводе

На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация, начался пожар. Сейчас пламя уже погасили, говорит Середюк.

По его словам, отключения газа частным потребителям не планируется. Системы отопления будут работать в штатном режиме.

Работа "Азота"

Губернатор добавил, что была ограничена подача газа на кемеровский химический завод "Азот". Ситуация якобы "под контролем" и "угроз безопасности нет".

КАТ "Азот" - один из крупнейших химических комбинатов России, находится в Кемерово. Предприятие является ведущим производителем аммиачной селитры и азотной кислоты - базового сырья, необходимого для заводов ВПК при производстве широкого спектра промышленных и военных взрывчатых веществ.

Кемеровский "Азот" находится под международными санкциями.

Ранее РБК-Украина писало, что в декабре 2025 года в Волгоградской области России произошло загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр".

Кроме того, в августе прошлого года на территории Волгоградской области РФвышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это произошло после взрывов в районе села Динамовское.

Также 9 сентября в Пензе серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод.

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