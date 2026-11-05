На магистральном газопроводе в Кузбассе начался сильный пожар (видео)

Разгерметизация и пожар произошли на магистральном газопроводе вблизи населенного пункта Топки на Кузбассе. Это повлияло на работу стратегического химзавода "Азот".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление губернатора Кемеровской области Ильи Середюка в Telegram.
На магистральном газопроводе в Топкинском муниципальном округе произошла разгерметизация, начался пожар. Сейчас пламя уже погасили, говорит Середюк.
По его словам, отключения газа частным потребителям не планируется. Системы отопления будут работать в штатном режиме.
Губернатор добавил, что была ограничена подача газа на кемеровский химический завод "Азот". Ситуация якобы "под контролем" и "угроз безопасности нет".
КАТ "Азот" - один из крупнейших химических комбинатов России, находится в Кемерово. Предприятие является ведущим производителем аммиачной селитры и азотной кислоты - базового сырья, необходимого для заводов ВПК при производстве широкого спектра промышленных и военных взрывчатых веществ.
Кемеровский "Азот" находится под международными санкциями.
Ранее РБК-Украина писало, что в декабре 2025 года в Волгоградской области России произошло загадочное "проседание грунта", в результате которого вышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия - Центр".
Кроме того, в августе прошлого года на территории Волгоградской области РФвышел из строя магистральный газопровод "Центральная Азия-Центр". Это произошло после взрывов в районе села Динамовское.
Также 9 сентября в Пензе серия взрывов вывела из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод.