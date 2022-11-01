В магазинах Херсону помічена іранська продукція, - Центр спротиву
У Херсоні на поличках магазинів помітили продукцію з Ірану. Звідти постачають ті товари, які не імпортуються в Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Центру національного спротиву.
"На поличках в багатьох магазинах Херсону - поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території рф, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в публікації.
В Центрі національного спротиву зазначають, що місцеві жителі здебільшого уникають покупки таких товарів, нарівні з продуктами, які постачаються з РФ.
Нагадаємо, що у середині жовтня окупаційний "глава регіону" Володимир Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.
А 31 жовтня окупаційна влада області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.