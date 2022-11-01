ua ru
Вт, 01 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В магазинах Херсону помічена іранська продукція, - Центр спротиву

Новость на русском →
Херсон, Вівторок 01 листопада 2022 18:55
В магазинах Херсону помічена іранська продукція, - Центр спротиву Фото: в Херсоні почали з'являтись продукти з Ірану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Херсоні на поличках магазинів помітили продукцію з Ірану. Звідти постачають ті товари, які не імпортуються в Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Центру національного спротиву.

"На поличках в багатьох магазинах Херсону - поруч із продуктовими товарами з "ЛНР" та РФ, стоять товари з Ірану. Дві країни-терористки, які допомагають одна іншій обходити санкції.Зокрема покривати дефіцит продуктових товарів, які вже не виробляються на території рф, або більше не імпортуються до неї", - йдеться в публікації.

В Центрі національного спротиву зазначають, що місцеві жителі здебільшого уникають покупки таких товарів, нарівні з продуктами, які постачаються з РФ.В магазинах Херсону помічена іранська продукція, - Центр спротиву

Нагадаємо, що у середині жовтня окупаційний "глава регіону" Володимир Сальдо оголосив "добровільне переміщення" жителів Херсонської області з правого берега на лівий.

А 31 жовтня окупаційна влада області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України
NEWS
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
У нас нема захисту: експерт розповів, що допоможе проти іранських ракет
DAILY
Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Західний фронт. Чи вистачить терпіння США та Британії до перемоги України у війні