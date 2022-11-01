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В магазинах Херсона замечена иранская продукция, - Центр сопротивления

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Херсон, Вторник 01 ноября 2022 18:55
В магазинах Херсона замечена иранская продукция, - Центр сопротивления Фото: в Херсоне начали появляться продукты из Ирана (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Херсоне на полках магазинов была замечена продукция из Ирана. Оттуда поставляют товары, которые не импортируются в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Центра национального сопротивления.

"На полочках во многих магазинах Херсона - рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории России, или больше не импортируются в нее", - говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления отмечают, что местные жители в большинстве своем избегают покупки таких товаров, наравне с продуктами, поставляемыми из РФ.В магазинах Херсона замечена иранская продукция, - Центр сопротивления

Напомним, что в середине октября оккупационный "глава региона" Владимир Сальдо объявил о "добровольном перемещении" жителей Херсонской области с правого берега на левый.

А 31 октября оккупационные власти области объявили о расширении "зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

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