В магазинах Херсона замечена иранская продукция, - Центр сопротивления

В Херсоне на полках магазинов была замечена продукция из Ирана. Оттуда поставляют товары, которые не импортируются в Россию.

"На полочках во многих магазинах Херсона - рядом с продуктовыми товарами из "ЛНР" и РФ, стоят товары из Ирана. Две страны-террористки, помогающие одна другой обходить санкции. В частности покрывать дефицит продуктовых товаров, которые уже не производятся на территории России, или больше не импортируются в нее", - говорится в публикации.

В Центре национального сопротивления отмечают, что местные жители в большинстве своем избегают покупки таких товаров, наравне с продуктами, поставляемыми из РФ.