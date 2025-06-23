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У магазин з твариною? Чи дозволяє закон і коли доведеться платити штраф

Чи можна ходити в магазин з твариною - важливе питання (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Інколи господарі тварин можуть брати їх із собою до магазинів чи супермаркетів. Однак що про це каже закон - варто знати кожному.

Докладніше про те, чи можна насправді ходити в магазин з тваринами і як господарів карають за порушення правил їх утримання, - розповів у коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Що регулює поводження з тваринами й чи дозволено ходити з ними у магазин

За словами експерта, основним нормативним актом, який регулює поводження з тваринами в Україні, є закон "Про захист тварин від жорстокого поводження".

"Прямої заборони приводити тварин у приміщення магазинів закон не містить", - повідомив Буліменко.

Водночас частиною 8 статті 9 цього закону передбачено, що фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані:

  • дотримуватися вимог нормативно-правових актів, які регулюють захист тварин від жорстокого поводження;
  • дотримуватись санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил;
  • не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних та юридичних осіб;
  • не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

Тим часом правила утримання тварин на відповідній території затверджують:

  • місцеві органи виконавчої влади;
  • органи місцевого самоврядування.

"Так, наприклад, у столиці діють Правила утримання собак та котів в м. Києві, затверджені рішенням Київської міської ради від 25 жовтня 2007 року №1079/3912", - нагадав адвокат.

Він розповів, що пунктом 5.7 цих правил не дозволяється приводити тварин (крім собак-поводирів):

  • у приміщення магазинів і кафе (крім спеціалізованих магазинів для тварин);
  • у приміщення об'єктів громадського харчування;
  • у приміщення установ охорони здоров'я;
  • у приміщення установ освіти та культури;
  • на територію дитячих і спортивних майданчиків.

"Порушення правил утримання собак і котів (зокрема, приведення тварин у громадські місця) є адміністративним правопорушенням (згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)", - наголосив магістр права.

За нього передбачена відповідальність у вигляді:

  • або попередження;
  • або накладення штрафу (на громадян) - від 170 до 340 гривень і попередження;
  • або накладення штрафу (на посадових осіб) - від 340 до 850 гривень.

"Таким чином, виходить, що за приведення тварини у приміщення супермаркету власника тварини може бути притягнуто до адміністративної відповідальності", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що та як саме можуть покарати власників собак в Україні.

Читайте також, що варто знати про випадки, коли покупці, перебуваючи в магазині, через власну необережність розбивають або пошкоджують той чи інший товар - чи зобов'язані вони при цьому відшкодовувати його вартість.

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