В магазин с животным? Разрешает ли закон и когда придется платить штраф

Иногда хозяева животных могут брать их с собой в магазины или супермаркеты. Однако что об этом говорит закон - стоит знать каждому.
Подробнее о том, можно ли на самом деле ходить в магазин с животными и как хозяев наказывают за нарушение правил их содержания, - рассказал в комментарии РБК-Украина адвокат и магистр права Евгений Булименко.
По словам эксперта, основным нормативным актом, который регулирует обращение с животными в Украине, является закон "О защите животных от жестокого обращения".
"Прямого запрета приводить животных в помещения магазинов закон не содержит", - сообщил Булименко.
В то же время частью 8 статьи 9 этого закона предусмотрено, что физические и юридические лица, содержащие домашних животных, обязаны:
Между тем правила содержания животных на соответствующей территории утверждают:
"Так, например, в столице действуют Правила содержания собак и кошек в г. Киеве, утвержденные решением Киевского городского совета от 25 октября 2007 года №1079/3912", - напомнил адвокат.
Он рассказал, что пунктом 5.7 этих правил не разрешается приводить животных (кроме собак-поводырей):
"Нарушение правил содержания собак и кошек (в частности, приведение животных в общественные места) является административным правонарушением (согласно статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях)", - подчеркнул магистр права.
За него предусмотрена ответственность в виде:
"Таким образом, получается, что за приведение животного в помещение супермаркета владелец животного может быть привлечен к административной ответственности", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, за что и как именно могут наказать владельцев собак в Украине.
Читайте также, что стоит знать о случаях, когда покупатели, находясь в магазине, по собственной неосторожности разбивают или повреждают тот или иной товар - обязаны ли они при этом возмещать его стоимость.
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