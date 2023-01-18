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МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських АЕС

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль та гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міжнародне агентство з атомної енергії закінчує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначимо, що сьогодні, 18 січня, пройшла зустріч Шмигаля з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Сьогодні МАГАТЕ завершує розміщення постійних місій на українських атомних електростанціях: Рівненській, Чорнобильській, Південноукраїнській. Найближчими днями має запрацювати місія на Хмельницькій АЕС", - написав прем'єр-міністр.

Він також зазначив, що скоординував з Гроссі дії для гарантування безпеки на всіх ядерних об’єктах України.

Нагадаємо, раніше Гроссі заявляв, що МАГАТЕ забезпечить присутність своїх експертів на всіх атомних станціях України.

Так, сьогодні стало відомо, що МАГАТЕ запустило місію на Чорнобильській АЕС.

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МАГАТЭАЕСДенис Шмигаль