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МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских АЭС

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное агентство по атомной энергии завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Отметим, что сегодня, 18 января, прошла встреча Шмыгаля с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Сегодня МАГАТЭ завершает размещение постоянных миссий на украинских атомных электростанциях: Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской. В ближайшие дни должна заработать миссия на Хмельницкой АЭС", - написал премьер-министр.

Он также отметил, что скоординировал с Гросси действия по обеспечению безопасности на всех ядерных объектах Украины.

Напомним, ранее Гросси заявлял, что МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех атомных станциях Украины.

Так, сегодня стало известно, что МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС.

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МАГАТЭАЭСДенис Шмыгаль