МАГАТЕ запустило місію на Чорнобильській АЕС

"МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Сьогодні я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі", - зазначив Гроссі.

Він додав, що наглядачі МАГАТЕ залишаться на всіх українських АЕС, щоб надавати життєво важливу допомогу в забезпеченні ядерної безпеки.

Нагадаємо, раніше Гроссі повідомляв, що МАГАТЕ забезпечить присутність своїх експертів на всіх атомних станціях України.

Постійні місії вже запрацювали на Рівненській та Південноукраїнській АЕС.

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