МАГАТЕ створила ще одну постійну місію: тепер на Рівненській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відкрило постійну місію організації на Рівненській атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у Twitter .

"В Україні побільшало експертів МАГАТЕ. Сьогодні я відкрив Місію підтримки та допомоги МАГАТЕ на Рівненській АЕС", - повідомив він.

Гроссі додав, що найближчими днями місії МАГАТЕ з'являться на всіх українських АЕС.

"Вони нададуть технічну допомогу і допоможуть знизити ядерну небезпеку під час конфлікту, що триває", - повідомив він.

More IAEA experts now on the ground in #Ukraine. Today, I launched the IAEA Support and Assistance Mission in Rivne NPP (#ISAMIR). In next few days, we will have teams at all NPPs. They will provide technical assistance & help reduce nuclear dangers during ongoing conflict. pic.twitter.com/ruiHfWBON1 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 17, 2023

Нагадаємо, вчора МАГАТЕ розмістила своїх представників на Південноукраїнській АЕС.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Крім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

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