МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС

"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - отметил Гросси.

Он добавил, что наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности.

Напомним, ранее Гросси сообщал, что МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех атомных станциях Украины.

Постоянные миссии уже заработали на Ровенской и Южно-украинской АЭС.

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