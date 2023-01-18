МАГАТЭ запустило миссию на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии создает еще одну постоянную миссию в Украине. Она будет работать на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.
"МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Сегодня я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле", - отметил Гросси.
Он добавил, что наблюдатели МАГАТЭ останутся на всех украинских АЭС, чтобы оказывать жизненно важную помощь в обеспечении ядерной безопасности.
Напомним, ранее Гросси сообщал, что МАГАТЭ обеспечит присутствие своих экспертов на всех атомных станциях Украины.
Постоянные миссии уже заработали на Ровенской и Южно-украинской АЭС.
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