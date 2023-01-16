Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) створила постійну місію на Південноукраїнській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гендиректора організації Рафаеля Гроссі у Twitter .

"Прапор МАГАТЕ тепер майорить на Південноукраїнській атомній електростанції. Ми залишаємося тут, щоб допомогти забезпечити ядерну безпеку під час конфлікту, що триває", - заявив він.

Гроссі наголосив, що незабаром МАГАТЕ постійно буде присутня на всіх українських АЕС.

IAEA flag is now flying at #Ukraine's #Pivdennoukrainsk ( South Ukraine Nuclear Power Plant). Тут ми можемо отримувати надійність nuclear сфери безпеки і безпеки протягом того, щоб conflict. Soon IAEA буде бути permanentne present at all NPPs. pic.twitter.com/tCd7Wf22Kb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) January 16, 2023

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ має намір розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС.

Крім того, нещодавно Гроссі заявив, що домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем окупантів, стає дедалі складніше.

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