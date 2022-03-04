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МАГАТЭ запускает центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС

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Пятница 04 марта 2022 07:57
МАГАТЭ запускает центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС Фото: МАГАТЭ отреагировало на пожар ЗАЭС (facebook.rostinfocom)
Автор: Людмила Жукова

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запускает в режиме круглосуточной работы Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций из-за пожара на Запорожской АЭС, вызванного обстрелами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине", - сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

Позже в ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, и работать оставили только четыре. А представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.

Напомним, поздно ночью 4 марта российские оккупанты попали в первый энергоблок Запорожской АЭС. На момент 7 утра пожар был потушен. По данным спасателей, к счастью, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

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