МАГАТЭ запускает центр реагирования из-за пожара на Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) запускает в режиме круглосуточной работы Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций из-за пожара на Запорожской АЭС, вызванного обстрелами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"МАГАТЭ запускает свой Центр инцидентов и чрезвычайных ситуаций в режиме круглосуточного реагирования из-за серьезной ситуации на Запорожской АЭС в Украине", - сказано в сообщении.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку на ЗАЭС и призвал Европу и мир проснуться и предупредил о последствиях, если атомная электростанция взорвется.

Позже в ГСЧС рассказали, что был отключен 3-й энергоблок, и работать оставили только четыре. А представитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил, что угрозы распространения радиации не замечено.